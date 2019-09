Voormalig Disney-kindsterretje Bella Thorne wint prijs voor pornofilm Redactie

28 september 2019

12u44

Bron: ANP 0 Celebrities Gewezen Disney Channel-actrice Bella Thorne (21) blijkt oog te hebben voor pornografie. De ster krijgt voor haar regiedebuut ‘Her & Him’ een prijs van pornosite Pornhub. De zogeheten Vision Award zal op 11 oktober aan haar worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Pornhub Awards.

Dat ‘Her & Him’ door de website wordt gekroond is niet geheel opmerkelijk. Nadat de film eerder deze maand in première ging tijdens een Duits filmfestival verscheen de seksfilm op Pornhub.

Het nieuws dat de voormalige Disney-kindster een pornofilm had geregisseerd, zorgde eerder dit jaar voor flink wat commotie. Zelf zei de actrice destijds er hartstikke trots op te zijn. "Ik heb een prachtige esthetische film gemaakt.”

De film gaat over een man en een vrouw die vechten om dominantie binnen een relatie. De seksscènes zijn dan misschien expliciet, maar ‘Her & Him’ heeft wel een duidelijk verhaal. "Mensen zijn bang om films als deze te maken die gaan over de dominantie en onderdanigheid tussen mannen en vrouwen en hoe deze relatie behoorlijk in de problemen kan komen.”