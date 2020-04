Voormalig assistente Weinstein klapt uit de school in documentaire IB

Een van Harvey Weinstein's voormalige assistentes, Rowena Chiu (45), heeft meegewerkt aan de documentaire Harvey Weinstein: ID Breaking Now, waarin de seksueel ontoelaatbare daden van de vroegere Hollywoodproducent aan de kaak gesteld worden. Chiu hoopt dat de #MeToo beweging mede dankzij haar bijdrage actueel en relevant blijft. Dat meldt Page Six.

Weinstein zou zijn assistente Chiu, die destijds 24 jaar was, in 1998 geprobeerd hebben te verkrachten tijdens een late vergadering in een hotel. Dit gebeurde tijdens het Filmfestival van Venetië en Chiu was net twee maanden bij hem in dienst. Uit zelfbescherming had ze al twee panty's over elkaar aangetrokken, maar ondanks dat zette Weinstein door en duwde hij haar tegen het bed. Het lukte Rowena om vrij te komen en in tranen vertelde ze het hele verhaal daarna aan een collega.

Pogingen van de twee om dit gedrag binnen het bedrijf aan te kaarten liepen op niks uit. De vrouwen werden monddood gemaakt met een afkoopsom en moesten ervoor tekenen om nooit over het voorval te spreken. Weinstein zou Chiu gezegd hebben: "Het spijt me oprecht als ik je pijn heb gedaan, maar het is soms een beetje lastig om te weten of de ander ook seks wil. Dat is altijd aftasten."

Hel

De vrouw ging daarna jaren door een hel heen en vervreemdde van haar familie en vrienden door dit geheim met zich mee te dragen. "Het was niet te doen. Ik heb in drie jaar tijd twee zelfmoordpogingen gedaan, omdat het me allemaal teveel werd. Inmiddels gaat het nu goed met mij en heb ik mijn leven opnieuw weten op te bouwen."

Chiu was opgelucht toen Weinstein werd veroordeeld tot 23 jaar celstraf. "Dat was gerechtigheid voor alle vrouwen die hij iets heeft aangedaan. Hij heeft zoveel levens verwoest.”