Voormalig assistent Weinstein breekt zwijgplicht: "Hij zweerde altijd op zijn vrouw en kinderen, als hij loog" MVO

06u09

Bron: ANP 0 Photo News Zelda Perkins Celebrities Zelda Perkins, de voormalig assistent van Harvey Weinstein bij Miramax, heeft haar geheimhoudingsverklaring met de gevallen producent geschonden en heeft in een interview met de BBC uit de biecht geklapt over haar vroegere baas. Zij zei onder andere dat hij negentien jaar geleden een oud-collega van haar probeerde te verkrachten.

Perkins tekende in 1998 een geheimhoudingsverklaring en kreeg daarvoor ruim 140.000 euro toegekend. Toch brak ze dit pact door haar verhaal tegen de BBC te doen. "We waren bij het Venice Film Festival en daar probeerde hij haar te verkrachten. Mijn collega was compleet in shock en wilde dat niemand hierachter zou komen." De voormalig assistent zegt dat ze Weinstein tijdens een zakelijke bespreking op dit incident aan heeft gesproken, wat hij vervolgens ontkende.

"Hij zei dat er niks gebeurd was. Dat zweerde hij op zijn vrouw en kinderen, een excuus dat hij altijd gebruikte als hij in het nauw zat. Daar zijn we later achter gekomen." Perkins en haar collega namen beide afscheid van Miramax, omdat hen door het juridische team van Weinstein duidelijk werd gemaakt dat ze geen poot hadden om op te staan. "Omdat we geen aangifte hadden gedaan in Venetië, waar het voorval plaatsvond, was er geen fysiek bewijs in deze zaak. En dus zou het het woord van een 25-jarige vrouw tegenover het woord van Harvey Weinstein zijn. De grote meneer van Miramax, dus dat leg je altijd af."

Zelda sprak niet alleen maar slecht over haar voormalige baas: "Iedereen noemt hem nu een monster, wat hij zeker ook is, maar vergeet niet dat hij tegelijkertijd een heel inspirerend persoon was om mee samen te werken. Ja, hij was veeleisend, maar ook briljant. Hij dwong je het beste uit jezelf te halen." Volgens Perkins is Weinstein geen seksverslaafde, maar is hij verslaafd aan macht. "Hij wilde zowel mannen als vrouwen domineren. Uit het vernederen van mannen haalde hij plezier en het veroveren van vrouwen gaf hem een kick. Zijn ziekelijke drang naar macht motiveerde hem tot de dingen die hij heeft gedaan."

Tot op heden ontkent Weinstein alle aantijgingen aan zijn adres. Er lopen zowel in het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten aanklachten tegen hem.