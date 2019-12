Voorlopig nog geen huwelijk voor Gwen Stefani en Blake Shelton: "Haar geloof staat in de weg” SDE

11 december 2019

19u32

Bron: People 0 Celebrities Gwen Stefani (50) en Blake Shelton (43) zijn al vier jaar samen en menen het erg serieus samen. Zo serieus dat er zelfs aan trouwen wordt gedacht, maar het geloof van de platinablonde zangeres verhindert dat de twee effectief de volgende stap nemen.

“Al van in het begin meende Blake het erg serieus met Gwen, en hij dacht al snel aan een verloving", klinkt het in People. Maar er is één probleem: de voormalige zangeres van No Doubt wil graag in de kerk trouwen, maar omdat ze al eens gescheiden is (van zanger Gavin Rossdale, red.) is dat eigenlijk niet mogelijk. Blake en Gwen kunnen pas opnieuw trouwen wanneer het vorige huwelijk van de zangeres nietig verklaard is, en dat duurt erg lang.

Gelukkig zijn de muzikanten, die ook allebei coach zijn in het tv-programma ‘The Voice’, ervan overtuigd dat ze de ware gevonden hebben bij elkaar. “Ze stevenen sowieso op een huwelijk af. Ze denken hetzelfde en voelen zich bij elkaar op hun gemak. Gwen brengt trouwens wat leven in het countrywereldje. Haar liefde voor Blake is zo duidelijk en ze wordt door iedereen omarmd.” En de bron voegt eraan toe: “Ze worden steeds verliefder op elkaar en hun geluk blijft maar stijgen.”