Voorlopig geen huwelijk voor Justin Bieber en Hailey Baldwin: "Focus ligt op mentale gezondheid Justin” SD

28 mei 2019

09u28

Bron: People 0 Celebrities Het ziet er niet naar uit dat Justin Bieber (25) en Hailey Baldwin (22) snel hun tweede huwelijksfeest zullen vieren. Het koppel, dat in september al voor de wet trouwde, wil zich eerst focussen op de mentale gezondheid van Bieber. Maar, laten bronnen dicht bij de twee weten, uitstel is zeker geen afstel.

Sinds ze in september voor de wet trouwden, is er al sprake van een tweede, groot huwelijksfeest voor familie en vrienden. Maar het ziet ernaar uit dat Justin Bieber en Hailey Baldwin hun uitnodigingen niet al te snel zullen versturen. Hun grootste prioriteit is momenteel Justin’s mentale gezondheid, vertelt een bron aan People. “Hailey blijft hem steunen. Het huwelijk zal er komen wanneer ze er klaar voor zijn. Het belangrijkste nu is dat Justin mentaal gezond is.”

Volgens de bron ziet het er momenteel goed uit voor de zanger, die ook in behandeling ging om met zijn mentale problemen om te gaan. “Het lijkt erop dat die behandeling hem erg goed geholpen heeft”, klinkt het. “Het heeft de manier waarop hij denkt verandert. Hij is meer gefocust op alles dag per dag aan te pakken. Wanneer hij te ver vooruit begint te denken, raakt hij gestresst en voelt hij te veel druk.”

Volgens een andere bron zette Bieber vooral dankzij zijn vrouw de stap om hulp te zoeken. “Hij wil de best mogelijk echtgenoot zijn voor Hailey", klinkt het. “Het is een ding om problemen te hebben wanneer je single bent, maar wanneer je getrouwd bent, staat het geluk van twee mensen op het spel. Hij werkt aan zichzelf zodat hij een goede partner voor haar kan zijn.”