Voorarrest had niet alleen maar nadelen: “Iedereen kent A$AP Rocky nu” SDE

26 februari 2020

16u51

Bron: ANP 0 Celebrities A$AP Rocky (31) heeft een A$AP Rocky (31) heeft een zware tijd gehad in de gevangenis in Zweden afgelopen zomer. Toch heeft de maand in voorarrest hem ook iets moois opgeleverd. Niet alleen jongeren kennen hem nu, vertelt hij in een interview in Men's Style.

"Al die oude mensen weten nu ook wie A$AP is", zegt de 31-jarige rapper. "Het is hilarisch. Die mensen zeggen: kijk, die A$AP is eigenlijk zo slecht niet."



In hetzelfde interview blikt hij ook terug op zijn verblijf in de cel. De maand in voorarrest was bijzonder zwaar, zo vertelt hij. Ook had hij het idee dat hij vanwege zijn donkere huidskleur anders werd behandeld dan de blanke gevangenen. "Er zou een kans zijn om elke ochtend 30 minuten met andere gevangenen te praten op het dak. Ze zouden me vertellen hoe het ging met mijn zaak, want ik zag continu mijn gezicht op de televisie maar ik versta geen Zweeds. Het was vreselijk, man." Hij vervolgt: "Mensen daar vertelden me: ik heb mijn moeder al een jaar niet gesproken. Ik heb nog geen rechter gezien. En het waren alleen maar zwarte mensen daar."



A$AP werd in augustus veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf na een vechtpartij in Stockholm eind juni. Ook moest hij het 19-jarige slachtoffer, dat verwondingen opliep bij de knokpartij, een schadevergoeding van 1100 euro betalen.