Voor wie niet meer kan volgen: de 8 belangrijkste gebeurtenissen bij de Kardashians in 2017

Het einde van het jaar is in zicht, en dus worden er langs alle kanten eindejaarslijstjes opgesteld. Hoog tijd dus om ook eens in de archieven van de Kardashians te duiken, en hun afgelopen jaar samen te vatten. Als 'keeping up with the Kardashians' maar niet wil lukken: deze 8 keer deed de bekendste familie van Amerika de wenbrauwen fronsen.

2017 loopt op zijn einde. En net als ieder jaar, leek het voorbije jaar wel één lang Kardashians-drama. Van de verbijsterd explosieve memoires van Caitlyn Jenner, over de bitsige breuk en rechtszaken tussen Rob en Blac Chyna tot de zwangerschappen van Kim, Khloe en Kylie: ook nu kwamen ze meer dan eens in opspraak.

1. De bekoelde relatie tussen Kris en Caitlyn

Tijdens het kerstfeestje van de Kardashians in 2016 konden 'momager' Kris en Caitlyn (voorheen haar echtgenoot Bruce) het nog prima met elkaar vinden. Tot Caitlyn enkele maanden later haar vernietigende memoires ‘The Secrets of My Life’ op de wereld losliet. "Het slaat nergens op. Alles wat ze zegt is verzonnen", vindt Kris. In het boek staat onder meer dat Kris altijd al wist dat haar echtgenoot vrouw wilde worden. “Ik heb het hem toen gevraagd: wat is er met je aan de hand? En toen zei hij tegen me dat ik het toch niet zou begrijpen. En nu moet ik lezen dat ik het altijd al heb geweten."

Photo News Caitlyns memoires vielen niet in de smaak bij Kris Jenner.

2. Kendall in opspraak door Pepsi-reclame

Toen Pepsi zijn nieuwste reclamespot met Kendall Jenner in de hoofdrol uitbracht, kregen zowel het merk als het model meteen bakken kritiek. Veel mensen hadden het gevoel dat Pepsi misbruik maakte van de Black Lives Matter-beweging, die in opstand komt tegen politiegeweld. In het filmpje is te zien hoe een protestmars gaande is in de straat waarin Kendall een fotoshoot heeft. Het 21-jarige model besluit daarop haar pruik weg te gooien, lippenstift af te vegen en zich aan te sluiten bij de demonstratie. Die eindigt als ze een politieman een blikje cola geeft, en daarvoor toegejuicht wordt.

De Huffington Post noemde het filmpje “een tweeënhalve minuut durende ramp” en de Washington Post beschreef de spot als “ongelooflijk ongenuanceerd”. "We verwijderen de reclame en zorgen ervoor dat het niet verder wordt verspreid", reageerde de frisdrankengigant. Ze boden ook hun excuses aan Kendall aan omdat ze haar "in deze vervelenden positie hadden gebracht”.

Ja joh, goed idee Pepsi. De #BlackLivesMatter movement gebruiken in je nieuwe commercial met Kylie Jenner. Holy shit pic.twitter.com/wW7PuksJr1 Mayra Louise(@ mayralouise) link

3. S cott Disick en zijn seksverslaving

In mei vorig zette Kourtney haar vriend Scott Disick, vader van haar drie kinderen, aan de deur. Ze was zijn alcoholprobleem, zijn seksverslaving en zijn feestgedrag beu. Sindsdien heeft Scott een periode in een afkickkliniek gezeten en zou hij tot inkeer zijn gekomen. "Hij doet echt zijn best om weer een goede vader te zijn en Kourtney ziet dat", klonk het. Dit jaar bleek dat er geen enkele kans meer is dat de twee ooit nog samenkomen.

Celebrities 4. Kendalls kristallen doorkijkjurk

Het jaarlijkse Met Gala op de eerste maandag van mei is eigenlijk een fundraising-event om geld in te zamelen voor het Metropolitan Museum of Art in New York City. Maar in realiteit draait het ieder jaar meer om zien en gezien worden. Een opdracht die Kendall met haar glitterjurk met meer dan 85.000 kristallen goed begrepen had.

La Perla at the Met Een foto die is geplaatst door Kendall (@kendalljenner) op 02 mei 2017 om 17:28 CEST

5. De oorlog tussen Blac Chyna en Rob Kardashian

In 2017 kwamen ook Black Chyna en Rob Kardashian geregeld in opspraak. Hun relatie was op z’n zachtst gezegd stormachtig: de twee vochten hun ruzies uit op social media, waarbij Rob naaktfoto’s van Chyna op zijn Instagram postte. Hiervoor klaagt zij hem aan. Daarnaast beweert ze verbaal en fysiek mishandeld te zijn en stelt ze dat de hele Kardashian-clan haar in een kwaad daglicht probeerde te stellen door roddels over haar te verspreiden.

Volgens Chyna is de familie Kardashian bovendien schuldig aan het dwarsbomen van een tweede seizoen van de serie ‘Rob & Chyna’, waarin het tweetal vorig jaar werd gevolgd in de maanden voor de geboorte van hun dochter Dream. Chyna beweert dat de Kardashians het onmogelijk maakten om nieuwe opnames te draaien, en klaagt daarom niet alleen haar ex Rob, maar ook Kris, Kendall, Kylie, Kim, Khloe én Kourtney aan.

6. Kim bevestigt komt van derde kindje via draagmoeder

Het derde kindje van Kim Kardashian en Kanye West is uitgerekend voor eind januari. Omdat Kim om gezondheidsredenen niet meer zwanger mag worden, deed ze een beroep op een draagmoeder. Kim bevestigde de zwangerschap in hun realityshow en blikte ook al terug op de babyshower. "Ik wilde dat graag om aan mijn dochter North en zoontje Saint duidelijk te maken dat er een zusje op komst is", zei de 37-jarige Kim.

Volgens haar ziet North de komst van de baby al helemaal zitten. “Ze stelde voor om het speelgoed van haar babyzusje te bewaren tot ze er is”, aldus Kim.

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK pic.twitter.com/rnpIdGiNyK Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

7. Is Kylie nu ook zwanger of niet?

Is Kylie Jenner nu zwanger of niet? Het babynieuws is nog altijd niet bevestigd, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. Fans zoeken overal naar aanwijzingen. De laatste nieuwe hint in het rijtje? Kerstversiering. Kylie plaatste afgelopen vrijdag immers een foto van haar 'roze' kerstboom op Instagram. Kardashian-detectives trekken hun conclusies: ze moét wel zwanger zijn van een meisje.

thank you @jeffleatham & team for making my XMAS dreams come true! 20 feet of magic! Even more perfect in real life ... 🎀 Een foto die is geplaatst door Kylie (@kyliejenner) op 08 dec 2017 om 04:40 CET

8. En wat met Khloé?

Naast haar halfzusje Kylie zou ook Khloé Kardashian al maanden zwanger zijn van haar eerste zoontje. De wereldpers houdt Khloe Kardashian en haar vriend, basketballer Tristan Thompson, al een tijdje nauwlettend in de gaten. Elke keer ze in het openbaar verschijnen zijn alle ogen gericht op wat volgens velen een beginnend babybuikje is. Een officiële verklaring van Khloé over de hardnekkige geruchten kwam er evenwel nog niet.

Alles lijkt er echter op te wijzen dat de zus van Kim de komst van haar eerste baby al heeft bevestigd op Snapchat. Khloé deelde op Halloween een foto van Tristan waar ze “Dit is papa” bijschreef. Bovendien lijkt ook de laatste trailer van 'Keeping Up With The Kardashians' één en ander prijs te bevestigen.