Voor ‘Tiger King’ was er de ‘Lion Queen’: actrice Tippi Hedren voedde meer dan 50 leeuwen op voor “gevaarlijkste film ooit”

Celebrities

De intussen 90-jarige actrice Tippi Hedren - vooral bekend van de iconische Hitchcock-film ‘Birds’ - had meer dan 150 leeuwen, panters, cheetahs en luipaarden, waaronder de imposante Neil. De leeuw dolde met haar aan het zwembad en kroop soms zelfs mee in bed. Met haar huisdieren wou de actrice zich voorbereiden op haar rol in de prent ‘Roar’. Het werd de gevaarlijkste film ooit: maar liefst 70 cast- en crewleden raakten tijdens de opnames gewond.

Joe Exotic uit de Netflix-hit ‘Tiger King’ is niet de enige Amerikaan met een voorliefde voor grote katachtigen.