Voor Kim Debrie mag 'Plage Préférée' nog lang duren: "Nog nooit zo'n zotte zomer gehad" Redactie

31 juli 2018

00u00 0 Celebrities De enige plek waar je deze zomer voor dag en dauw al sans gêne de polonaise mag dansen of mojito's slurpen, is de kust. En dat allemaal dankzij Kim Debrie, die in 'Plage Préférée' elke ochtend de zomer vakkundig uit de Radio 2-boxen laat spatten. "Het is nog nooit zo zot geweest."

Haar geluk kan al weken niet meer op. Niet zozeer omdat ze haar 40ste verjaardag op 3 juli live mocht vieren tijdens haar kustprogramma 'Plage Préférée', wel omdat het dankzij de zon nu al weken een vakantie als uit de boekjes is aan zee. "Het is écht on-ge-loof-lijk", lacht Kim. "Nooit meegemaakt in de vijf zomers dat ik dit programma mocht presenteren. Nu is het letterlijk een plage préférée. Je ziet en voelt het aan alles. Iedereen is goedgezind, is in pure vakantiemood."

We hebben Kim gevonden in de buurt van het zwembad in Wenduine, waar ze even bivakkeert voor ze naar alweer een nieuwe kustgemeente vertrekt. Met schitterend zicht op zee, uiteraard. Op het strand massa's zonnebadende lijven, op de dijk veel vakantiegangers die koelte zoeken in de schaduw. Voor de radiowagen van Kim, uitgebouwd tot een soort mobiele strandstudio, staat een rijtje strandstoelen. Vlot ingenomen door de trouwste fans van Kim. Geen seconde willen ze missen van de drie uur durende ochtendshow.

De sfeer is ontspannen. Wie durft, mag deelnemen aan een smaaktest van 'De Inspecteur'. Vijf slokjes gazpacho. Blind te proeven. Wie een aandenken wil, kan aanschuiven voor de fotobox. En voor de strandfanaten is er een gratis opblaasbare bal. Eén grote familie, die Radio 2-bende.

Strakke hand

Ondanks het komen en gaan van gasten, dirigeert Kim alles met strakke hand. Bart Van Loo doceert Franse grammatica, Jacky Lafon en Koen Crucke komen wat reclame maken. Zij voor haar zomerrevue, hij voor een nieuwe single. Met Kim en toeschouwers beginnen ze voor dag en dauw al aan een polonaise. Cocktailvrouw Sofie Ketels tovert een mojito tevoorschijn. Een plagerige Belle Perez - "Vorig jaar zat jij aan de champagne toen ik langskwam, nu mojito's, Kim?" - geeft een woordje uitleg bij haar nominatie voor de Radio 2 Zomerhit. Tussendoor lanceert Kim het dagfragment uit haar lange strandwandeling (zie kader) en belt ze met een groepje Vlamingen op zomerkamp. Voor de rest: veel vlotte, ontspannende muziek.

"Het is zweten", lacht Kim na de show - de temperatuur gaf 37° aan. "En zeggen dat ik doorgaans een koukleum ben: ik sleur altijd en overal een pull mee. Nog niet één keer moeten doen. Het is al short- en T-shirtweer als we hier om 7 uur 's morgens toekomen. Dit is mijn favoriete zomer. Zot, maar zalig. En het blijft maar duren. Ja, ik moet werken, maar de luxe van zo'n kantoor waar je de zeebries voelt, is onbetaalbaar. Ik kan me wel voorstellen dat bandwerk doen nu minder evident is."

Sympathieke blonde god

Als het van Kim afhangt, maakt ze nog jaren deze vakantieradio. "Het wordt elke zomer leuker. Het is geen sleur, maar er is wel ervaring. Ook de luisteraars vinden het blijkbaar de max. Gelukkig, want het is de bedoeling dat de vakantiesfeer uit de luidsprekers spat. Al moet je het decor er zelf bij denken."

"Wat er hierna komt voor mij? Na de zomer duik ik weer achter de schermen om mee 'De Weekwatchers' te maken en de sympathieke blonde god Ruben (Van Gucht, red.) te dienen. Natuurlijk blijf ik de ambitie hebben om zelf meer radio te maken. Ik ben bereid. Nu nog de vraag..."

