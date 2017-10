Voor het eerst transgender model op de cover bij Playboy MV

14u31

Bron: playboy, independent 0 Playboy Celebrities Op de laatste nieuwe uitgave van Playboy staat opnieuw een knappe schaars geklede dame, op het eerste gezicht niets om over naar huis te schrijven. Alleen is Ines Rau niet zo 'normaal' als haar voorgangers. Rau is het eerste transgender model dat de cover van het blad haalt.

De nieuwe editie van het magazine die in november in de winkel zal liggen is erg bijzonder. Voor het eerst in het 64-jarig bestaan van Playboy zal er een transgender model op de cover staan. Daarnaast is het de eerste uitgave van het magazine na de dood van Hugh Hefner. Het 26-jarige model Ines Rau, stond al eerder in het magazine, maar nooit op de cover, tot nu. En dat maakt haar de eerste transgender Playmate.



Het is zeker niet de laatste keer dat we van Ines Rau zullen horen. De Parijse is een succesvol model, dat al eerder shows liep voor merken zoals Balmain. Daarnaast prijkte ze ook al op de cover van de Italiaanse Vogue.



Niet de eerste

Rau mag dan wel het eerste transgender covermodel zijn, ze is niet de eerste transgender die met het blad samenwerkt. Caroline 'Tula' Cossey stond in 1981 al in Playboy, net voor ze te zien was in de James Bond film 'For Your Eyes Only'. Pas een jaar later raakte bekend dat Cossey geboren werd als man.



Voor Rau is de covershoot erg speciaal. "Tijdens de shoot dacht ik terug aan alle moeilijke dagen uit mijn jeugd. Wat er nu allemaal aan het gebeuren is, doet mij zoveel plezier en maakt me gelukkig," vertelt het model aan Playboy. "Ik dacht "ga ik echt een Playmate zijn? Ik?" Het is echt het mooiste compliment dat ik ooit gekregen heb. Ik vergelijk het met een gigantische bos rozen krijgen."



Het model legde uit dat ze een hele lange periode leefde zonder te durven zeggen dat ze transgender was. "Daarna besefte ik dat ik gewoon moet zijn wie ik ben. Het is zalig om de waarheid over jezelf te zeggen, of het nu gaat over je gender, je seksualiteit of wat dan ook."

"Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK Playboy(@ Playboy) link