Voor het eerst sinds jaren: Malia en Sasha Obama laten hun hart spreken in Netflix-docu 'Becoming'

08 mei 2020

15u36

Bron: ANP/Netflix 0 Celebrities Het nieuwe ‘Becoming’ over Michelle Obama (56) staat nog maar pas op Netflix, maar nu al staat de documentaire in de top drie van meest bekeken titels van ons land. In de prent wordt de kijker meegenomen achter de schermen tijdens de boektournee van de voormalig First Lady, maar kijkers krijgen ook een uniek interview met Malia (21) en Sasha (18) Obama te zien. Sinds de Obama’s in 2016 het Witte Huis verlieten, verdwenen de zusjes quasi volledig naar de achtergond, maar daar komt nu dus verandering in.



In ‘Becoming’ wordt de kijker meegenomen achter de schermen van de boektournee van de voormalig First Lady, die zowel in de Verenigde Staten als Europa een aantal ‘optredens’ gaf. Voor het eerst sinds hun vertrek uit het Witte Huis reageren de Obama-dochters, die ten tijde van het presidentschap van hun vader Barack voor het oog van de natie opgroeiden, nu op camera. “Barack en ik lijden aan het legenestsyndroom (een gevoel van verdriet en onbenulligheid wanneer de kinderen het huis uit zijn, red.), dus het was erg opwindend om deze twee kleine wezens waar we verantwoordelijk voor waren te zien opgroeien”, zegt Michelle, waarna de camera’s al snel op haar twee oogappels worden gericht.

“Ik vind dat ze enorm trots op zichzelf mag zijn, omdat ik denk dat dat het belangrijkste is wat een mens kan doen. Trots zijn op je eigen prestaties,” zegt Sasha over haar moeder. Malia vult aan: “Mijn moeder staat niet meer onder de druk zoals dat in het Witte Huis het geval was. Ze heeft bepaalde dingen kunnen loslaten, waardoor er ruimte is gekomen voor andere zaken.”

De meiden vinden het werk dat hun moeder heeft verricht ‘fantastisch’. “Je ziet nu wel dat die acht jaar in het Witte Huis niet voor niets zijn geweest. Kijk eens even naar al die mensen die op je tournee afkomen. En die laatste speech die je hield... Wow! Mensen komen hier naartoe omdat ze oprecht geloven in liefde en hoop voor anderen.”

Strenge opvoeding

De 21-jarige Malia en de 18-jarige Sasha blijven ondanks hun achternaam met beiden benen op de grond en proberen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Sasha heeft inmiddels haar eerste jaar aan de Universiteit van Michigan afgerond, terwijl Malia een opleiding volgt aan de gerenommeerde Harvard-universiteit. Nochtans was de ongerustheid aanvankelijk groot: het was geleden van Amy Carter in de jaren 1970 dat er nog zulke jonge kinderen door de gangen van het Witte Huis hadden gehuppeld.

Maar bij afloop van de eerste ambtstermijn van hun vader leek het verrassend goed te gaan met Malia en Sasha Obama. Op enkele kleine ‘misstappen’ na - Michelle die publiekelijk zei dat ze haar dochters op dieet had gezet en Barack die verklapte Malia ‘slechts’ 73 procent had op een wetenschapstoets - slaagden de Obama’s er wonderwel in om hun gewone opvoeding aan te houden.

Uit de documentaire en het boek van Michelle valt dan ook op te maken dat de dochters Obama opvallend streng worden opgevoed. In de week wordt er geen televisie gekeken, Malia mag haar gsm slechts eenmaal per week gebruiken, ze hebben klusjes (bed opmaken, kamer opruimen), betalen zelf hun sportclubs (twee stuks, waarvan een gekozen door hun ouders) en moeten over elk reisje dat ze maken een verslag schrijven. “Het zijn geen prinsessen”, aldus Michelle daarover. “Dit zijn normale regels die gevolgd moeten worden.”

