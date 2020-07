Voor geen kleintje vervaard: Dame Helen Mirren (74) jaagt eigenhandig zwarte beer weg SDE

10 juli 2020

19u07

Bron: Metro UK 0 Celebrities Wanneer er een zwarte beer door je tuin loopt, blijf je best veilig binnen. Maar Dame Helen Mirren (74) laat zich door zo’n beest niet afschrikken. Dat vertelde ze in de podcast ‘WTF’.

“Ik zag onlangs een beer”, verklapte Helen Mirren enthousiast in de podcast ‘WTF’ van acteur Marc Maron. “Een hele grote zwarte beer kwam langs en stal al het eten voor de vogels. Ik ging naar buiten en zei: ‘Stoute beer! Stoute, ondeugende beer! Ondeugende beer!’ Hij keek me aan en stommelde weg. Het was echt een grote zwarte beer.”

Mirren zag het dier in de tuin van haar huis bij Lake Tahoe, in de Verenigde Staten. “Grappig genoeg was ik net een boek - een klein pamflet - over de wilde dieren hier aan het lezen”, lachte ze. “Er stond in wat je moet doen wanneer je een beer tegenkomt. Wanneer hij agressief kijkt, z'n rug bolt en het lijkt alsof hij gaat aanvallen, dan moet je jezelf zo groot mogelijk maken, zeggen ze. Indien mogelijk een stok vastnemen en jezelf groot maken. En toen stond er letterlijk: ‘En roep dan: ‘Stoute beer! Stoute beer!’” Het advies werkt dus duidelijk.

