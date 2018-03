Voor even koningin van Instagram: Hoogzwangere Khloé poseert in pikante lingerie Tom Tates

22 maart 2018

06u39

Bron: AD 0 Celebrities De wereldberoemde Amerikaanse realityster Khloé Kardashian (33) is over twee weken uitgerekend van haar eerste kindje, maar desondanks poseerde ze in het laatste stadium van haar zwangerschap toch nog even in pikante lingerie.

Een foto, waarop Khloé te zien is met haar inmiddels riante buik, werd vandaag door de realityster op Instagram gezet. Het kiekje haalde in vier uur tijd maar liefst 2,3 miljoen likes. Khloé Kardashian is in verwachting van een meisje. De vader is haar nieuwe vriend Tristan Thompson. De realityster, die de afgelopen maanden zo ongeveer alle stadia van haar zwangerschap met de wereld deelde, was van 2009 tot 2016 getrouwd met de 2.08 meter lange Amerikaanse basketballer Lamar Odom.

Lamars problemen met drank en drugs waren de reden dat Khloé eind 2013 een scheiding aanvroeg. Ze liet die procedure stilleggen toen Lamar in oktober 2015 in een coma raakte nadat hij dagenlang had gefeest in een bordeel in Nevada. De oud-atleet overleefde onder meer een hartaanval en ging naar een afkickkliniek. In 2016 werd hij gefotografeerd terwijl hij alcohol dronk, waarop de realityster definitief de scheiding door liet gaan.

📸 @sashasamsonova Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 21 mrt 2018 om 14:01 CET

I’m so proud and excited to be launching maternity with @goodamerican #GoodMama! For all us new mommies dealing with our new changing bodies and for all you beautiful mamas to be! Dropping in Sizes 00-24 💕 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 16 mrt 2018 om 20:27 CET

All you new mommies and mamas-to-be are going to be so chic in your Good Mamas!! @goodamerican Just dropped in sizes 00-24 on goodamerican.com!! Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 15 mrt 2018 om 22:07 CET

I’m so excited for the launch of Good Mama!!! Who says pregnancy style can’t be sexy!? I am so proud of my @goodamerican maternity denim #GoodMama!! All you new mommies and mamas-to-be are going to be so chic in your Good Mamas!! Just dropped in sizes 00-24 on goodamerican.com!! Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 15 mrt 2018 om 16:59 CET

💗 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 12 mrt 2018 om 02:49 CET

💌 What’s meant to be will always find its way 💌 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 28 feb 2018 om 23:06 CET

Baby mama KoKo! 29 Weeks and counting ❤️ Glam: @styledbyhrush Hair: @andrewfitzsimons Hair Color: @traceycunningham1 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 07 feb 2018 om 00:52 CET

💙Press day💙Tune into Jimmy Kimmel tonight!!!! Season two of revenge body premieres THIS Sunday on E!!! Hrush and Andrew are really serving!! The leeeewks! 💙 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 05 jan 2018 om 05:19 CET

❥ Officially 6 months ❥ Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 02 jan 2018 om 21:31 CET