Voor de vierde keer huwelijksklokken voor Nicolas Cage SD

26 maart 2019

08u30

Het ziet ernaar uit dat Nicolas Cage (55) voor de vierde keer in het huwelijksbootje gaat stappen. De gelukkige is zijn vriendin, visagiste Erika Koike.

Acteur Nicolas Cage heeft in Clark County, Nevada, een vergunning aangevraagd om in Las Vegas te gaan trouwen met Erika Koike. Veel is er over hun relatie niet bekend, al werd het koppel vorig jaar in april voor de eerste keer samen gespot in Puerto Rico.

Voor Cage is het de vierde keer dat hij zal trouwen. In 1995 trouwde hij met Patricia Arquette, maar dat huwelijk liep in 2001 op de klippen. In 2002 volgde dan een huwelijk met Lisa Marie Presley, maar nog datzelfde jaar vroeg hij de scheiding al aan. Twee jaar later stapte hij in het huwelijksbootje met Alice Kim. Met haar krijg hij een zoon, Kal-El. Het koppel bleef twaalf jaar samen, maar in 2016 kwam ook aan hun relatie een einde. In 2018 vertelde hij over zijn mislukte huwelijk in The Guardian: “Het kwam voor mij als een schok. Ik zag het helemaal niet aankomen. Ik wil zeker vrienden blijven. Ze was erg jong toen we trouwden en ik denk helemaal niet slecht over haar. Maar nu denk ik: ik ben 54 en opnieuw single. Dat zag ik niet aankomen! Het is even slikken.”

Lang moest Cage dan toch niet alleen blijven. Hopelijk vond hij met Koike deze keer wel de juiste vrouw om de rest van zijn leven mee door te brengen.

Cage heeft trouwens ook een 28-jarige zoon, Weston Coppola Cage, met zijn ex-vriendin Christina Fulton. Die trad ook al drie keer in het huwelijksbootje. Het zal dus toch een klein beetje in de familie zitten.