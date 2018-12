Voor 8.800 euro aan gitaren van Miley Cyrus gestolen KDL

05 december 2018

11u08

Bron: ANP 0 Celebrities Na het verliezen van haar villa tijdens de bosbranden van Californië vorige maand, is Miley Cyrus (26) nu ook haar gitaren kwijt. De instrumenten werden gestolen uit een opslagruimte in San Fernando Valley.

Politiebronnen vertellen aan TMZ dat er voor 8.800 euro aan gitaren is ontvreemd. De diefstal vond al plaats in oktober, maar de zangeres kwam er nu pas achter. Het liefje van Liam Hemsworth dacht in eerste instantie namelijk dat familieleden de instrumenten hadden geleend.

Hoe de dieven toegang hebben gekregen tot de opslagruimte is onduidelijk. Op de gitaren na, hebben ze niets meegenomen.