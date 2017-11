Voor 226.000 euro woon je in het ouderlijk huis van Bruce Springsteen Jolien Boeckx

12u04 0 REUTERS FILE PHOTO - Bruce Springsteen performs during The River Tour at the LA Memorial Sports Arena in Los Angeles, California, U.S. on March 17, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Fans van Bruce Springsteen (68) hebben de kans om zijn ouderlijk huis te bemachtigen. De houten woning in Freehold, in de Amerikaanse staat New Jersey staat te koop voor iets meer dan 226.000 euro.

Het huis werd gebouwd in 1905, heeft vier slaapkamers en twee badkamers. Springsteen woonde er van 1955 tot 1962. Op het album Born To Run zingt hij over die periode, waarin hij zittend op de bank naar Elvis Presley op televisie keek, die optrad in de Ed Sullivan Show.

Provided by Zillow.com Dit stukje Springsteen kan jouw toekomstige woonst worden...

Springsteen maakte vorige maand nog zijn debuut in een theater op Broadway, met een reeks intieme concerten. De show zouden aanvankelijk tot deze week duren, maar omdat ze zo snel uitverkocht waren, besliste de zanger om de reeks tot en met februari te verlengen.