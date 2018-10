Volledig verzonnen interview met Drew Barrymore gaat viraal: "Dit is te gek voor woorden" MVO

03 oktober 2018

11u33 1 Celebrities Een overduidelijk nepinterview met actrice Drew Barrymore gaat viraal op Twitter. Een vliegtuigpassagier kwam het tegen in het magazine Horus van EgyptAir. "Dit is... buitengewoon," schreef hij bij de foto's die hij ervan postte.

Naast de vele spelfouten was er nog veel meer mis met het artikel. Om te beginnen opent het met de meest beledigende inleiding die ooit over Barrymore is geschreven: "Ondanks haar onstabiele relaties in het verleden, ondanks haar onsuccesvolle huwelijken en ondanks haar drukke leven in de spotlights heeft de actrice beslist om haar carrière voorlopig stop te zetten en zich te focussen op het moederschap."

"Ik zet mijn carrière pas verder als ik voel dat mijn kinderen op eigen benen kunnen staan," luidt één van de quotes, waar in werkelijkheid niets van aan is.

Vaderfiguur

Verder halen ze haar relatieverleden onderuit met verzonnen quotes van een psycholoog: "Drew heeft 17 mislukte relaties, verlovingen en huwelijken gehad. Dat gedrag is normaal, gezien ze haar vaderfiguur verloor toen ze 9 jaar was. Sindsdien zoekt ze onbewust naar een mannelijke invloed en aandacht in haar leven. Jammer genoeg ging dat niet altijd zoals gepland en heeft ze nog geen man gevonden."

Wie ondertussen nog niet de wenkbrauwen fronst, doet dat vast bij het lezen van: "Wat ik denk over de status van vrouwen in de maatschappij is het volgende: we hebben veel vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit onderzoek dat zich focust op de evolutie van vrouwen doorheen de geschiedenis. Natuurlijk is dat onderzoek gebaseerd op westerse vrouwen, die niet tevreden zijn tot ze krijgen wat ze willen in de samenleving. Dat is vooral omdat vrouwen inspanningen leveren die mannen nooit moeten leveren, vanwege hun specifieke verplichtingen als vrouw."

Gewicht

Om het af te maken 'spreekt' Drew ook nog over haar gewichtsverlies. "Ik voel me overweldigd wanneer iemand me zegt dat ik mijn imago heb hersteld omdat ik gewicht heb verloren, ik was erg depressief omdat ik zo zwaar was. Toch vind ik dit een mooie kans om vrouwen met overgewicht aan te moedigen om hun schoonheid te herstellen. Het is immers niet zo moeilijk als je zou denken, het gaat vooral om doorzetting en het juiste dieet."

EgyptAir reageerde nog niet op het lekken van het valse en bovendien vrouwonvriendelijke artikel. De woordvoerders van Barrymore hebben ondertussen bevestigd dat Drew niét heeft meegewerkt aan de publicatie en dus ook nooit een interview heeft gegeven aan het bewuste magazine. "Het is uit de lucht gegrepen," klinkt het. "We hebben de auteur gecontacteerd voor een woordje uitleg."

This interview with Drew Barrymore in the Egypt Air in flight magazine is, umm, surreal. pic.twitter.com/fN3lNHXbL0 Adam Baron(@ adammbaron) link