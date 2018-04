Volgende slachtoffer in zaak Cosby getuigt: "Ik wilde dat het stopte maar ik was te zwak om terug te vechten" lva

14 april 2018

02u02

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities In de misbruikzaak tegen Bill Cosby was het vrijdag de beurt aan Andrea Constand om haar verhaal te doen tegenover de jury. Haar zaak staat centraal in het proces. Tijdens de zitting zei Constand dat ze graag wilde getuigen omdat ze "gerechtigheid" wil voor de slachtoffers van de gevallen komiek.

Constand vertelde in de rechtbank even buiten Philadelphia hoe Cosby haar in 2004 bij hem thuis drogeerde en vervolgens misbruikte. De komiek had haar gevraagd langs te komen om haar carrière te bespreken. Na een slokje wijn kreeg Constand drie blauwe pillen van Cosby om tot rust te komen. "Die helpen je stoom af te blazen", zou Cosby hebben gezegd.

De vrouw vertrouwde Cosby, slikte de pillen en begon zich niet lekker te voelen. Ze begon naar eigen zeggen dubbel te zien, kon niet meer op haar benen staan en niet goed uit haar woorden komen. Cosby zou haar daarna naar een andere kamer hebben gebracht en op de bank hebben gelegd. Niet lang daarna werd ze wakker doordat Cosby haar vagina en borsten betastte. Ook gebruikte hij haar hand om zichzelf af te trekken.



"Ik wilde dat het stopte", zei Constand in de rechtbank. "Maar ik kon niets zeggen. Ik probeerde mijn handen en benen te bewegen maar ik was te zwak. Ik was niet in staat om terug te vechten." De vrouw zegt dat ze zich ontzettend vernederd voelde en dat ze lange tijd in shock was.

De afgelopen dagen vertelden al enkele andere vrouwen dat ze zijn gedrogeerd en misbruikt door Cosby. De zaak werd al eens eerder behandeld maar omdat de jury vorig jaar niet tot een oordeel kon komen, moest het hele proces opnieuw.