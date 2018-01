Vlaanderens meest legendarische naaktkalender krijgt herdruk, Tanja Dexters reageert furieus TDS

22 januari 2018

14u57

Bron: Eigen berichtgeving 45 Celebrities Ophef in showbizzland! Dennis Black Magic brengt samen met het autoblad GR8 de befaamde naaktkalender uit 1999 met ex-Miss België Tanja Dexters opnieuw uit. Goed nieuws voor de fans van een streepje naakt. Maar heel wat minder voor Tanja Dexters zelf, die niet te spreken is over het initiatief. Ze wil de publicatie tegenhouden.

"Al 18 jaar lang krijg ik de vraag of deze kalender nog te verkrijgen is", vertelt Dennis enthousiast. In 1999 was de 'Vlaamse pornokoning' de eerste die een naakte Miss België op de gevoelige plaat wist vast te leggen. Het werd een trend binnen BV-land, want intussen poseerden ook Inge Moerenhout, 'Temptation Island'-ster Katrien Schotte, 'Thuis'-actrice Pascale Bal en mevrouw Koen Wauters Valerie de Booser naakt voor de lens van Dennis.

Daarom laat Dennis in samenwerking met automagazine GR8 de kalenders met Tanja Dexters opnieuw drukken. De nieuwe, herdrukte versie voor het jaar 2019 zal de twaalf originele foto's van de editie uit 1999 bevatten. Ze krijgt wel een nieuwe cover: een gitzwarte, waarop de naam van Tanja Dexters zal prijken. De kalender zal uit worden gebracht in een gelimiteerde oplage van 2.500 genummerde exemplaren.

"De kalender met Tanja Dexters was legendarisch", aldus Dries Dumoulin, eigenaar en uitgever van GR8-magazine. "Het is een hele eer dat wij die opnieuw kunnen uitgeven."

Advocaat

De kalender opnieuw uitgeven is dus het plan. Maar niet als het van La Dexters zélf afhangt, zo blijkt. Zij reageert woedend op de plannen van de pornoregisseur. "Dennis kan dit niet maken, die man hunkert altijd naar aandacht. En om de één of andere reden ben ik daar altijd slachtoffer van", zucht Tanja. "Ik heb ook rechten op die foto’s. Denk je nu werklijk dat ik portretten - en zeker beelden waarop ik met blote borsten sta - zomaar voor onbepaalde duur en voor elk gebruik zou uitlenen?"

Tanja is niet van plan het hierbij te laten. "In het contract dat ik destijds heb ondertekend staan zeer duidelijke afspraken. Ik ga met mijn advocaat bekijken wat we hiertegen kunnen doen", zegt ze. "Die kalender zal niet verschijnen! Hoe graag Dennis mij ook wil misbruiken om zelf in de belangstelling te staan.”

Update

Dennis heeft intussen gereageerd op de stappen die Dexters tegen hem wil ondernemen. "Tanja heeft in 1999 al haar rechten contractueel afgestaan. Ze mag bij zijn om eens positief in beeld te komen", stelt hij.