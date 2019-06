Vlaamse zangeres overstelpt met fanmail voor Billie Eilish Redactie

26 juni 2019

10u00

Wat een bizarre ervaring voor de Blankenbergse Billie Bentein (32)! Deze zangeres timmert aan een solocarrière en scoorde enkele hits met Netsky. Maar de jongste weken kreeg ze plots wel héél van fanmail op haar Facebookpagina. Alleen... die berichten bleken niet voor haar bestemd, maar voor het nieuwe Amerikaanse popfenomeen Billie Eilish (17).

“Het zijn vooral Zuid-Amerikaanse fans van Billie Eilish die mij bestoken met boodschappen”, zegt West-Vlaamse Billie. “Honderden per dag. Het is niet bij te houden! En ze zijn niet allemaal even lief, hoor. Voor elke keer dat Billie Eilish een lief berichtje krijgt wordt er ook een stoute en soms heel gemene boodschap gestuurd.”

En dat blijkt als je een aantal van die berichtjes checkt. Sommigen laten niet na om, behalve de muziek van Billie Eilish, ook haar uiterlijk en persoonlijkheid af te kraken.

“Ik háát jou en je muziek en je ziet er uit als een freak”, is één van die typische berichten. De Vlaamse Billie is opgelucht dat ze niet voor háár bestemd zijn...

“Ik kan dat niet allemaal lezen, het zijn er gewoon te veel”, zegt Billie. “Wat bewijst hoe succesvol Billie Eilish is. Ik heb een automatisch antwoord ingesteld om al die schrijvers te laten weten dat ik niet de Billie ben die ze willen bereiken.”

Wellicht werd de Facebook- pagina van Billie Bentein op de één of andere manier per ongeluk gelinkt aan fanpagina’s van Billie Eilish. Hopelijk lost Facebook die misser nu snel op.