Vlaamse tarotkaartenlegger Maarten (28) wordt niet de man van Gordon Tom Tates

17u03

Bron: AD.nl 0 screenshot RTL Gordon en de Vlaamse afvaller Maarten. Celebrities Nederlandse tv-kijkers hebben zich gisteravond op de sociale media massaal verkneukeld aan de eerste aflevering van 'Gordon Gaat Trouwen... Maar met Wie?' op de commerciële zender RTL4, een bloedserieus bedoelde zoektocht naar een potentiële echtgenoot voor de presentator (49). De selectiecommissie met onder meer Gerard Joling in de rangen, zag een bonte stoet huwelijkskandidaten aan zich voorbij trekken die bestond uit aantrekkelijke hunks, doorsnee mannen, 'hangbuikzwijntjes' en zelfs een naar liefde verlangende vrouw.

Natuurlijk zaten er ook een paar kanshebbers bij waarmee Gordon op date ging. Zoals de Vlaamse spirituele coach en tarotkaartenlegger Maarten (28), de 23-jarige, nog thuis wonende Toon en restauranteigenaar Rogier (41) die wegens een onvervulde kinderwens samen met een vriendin dochtertje Jamie verwekte. 'Goors' ontmoeting met de wat introverte viswinkelmedewerker, nu al verliefde Toon kwam niet echt op gang, maar hij bleek wel redelijk onder de indruk van zijn andere twee dates. Alleen ergerde hij zich groen en geel aan het stopwoordje 'effectief' van de strak gekapte, best romantische Belg.

Uiteindelijk ging zijn hart toch uit naar Rogier uit Leiden die Gordon huilend in de armen viel toen ze over Rogiers dementerende moeder spraken. "Dit is wat ik zoek", glunderde Gordon die dolgraag nog eens met de horeca-ondernemer wil daten. "En hij heeft nog leuke ogen ook. En een flipperkast." Volgens veel twitteraars is Rogier 'de perfecte match'.

Bilprotheses

De door de commissie afgekeurde geïnteresseerden kregen tot hun grote teleurstelling niet de kans om een glimp van de presentator op te vangen. Het betrof een op seks beluste, volgens eigen zeggen groot geschapen gay met bilprotheses, en een geblondeerde vrouw met prominente voorgevel die dacht van Gordon de gelukkigste man op aarde te kunnen maken. En ze zocht terloops ook nog een vader voor haar 13-jarige zoon. Eveneens op de middenstip: een man van middelbare leeftijd met zichtbaar overgewicht. "Gordon is toe aan een echte vent. Een knuffelbeer", aldus de kandidaat in kwestie die gelijk weer naar huis werd gestuurd. De bij vlagen hilarische tv-zoektocht van Gordon gaat de komende weken nog door. Uiteindelijk trouwt hij met de man van zijn dromen (op huwelijkse voorwaarden, red.) in Zuid-Afrika.





Op Twitter ging het onder de hashtag #Gordongaattrouwen helemaal los over de al dan niet kansloze kerels. Een paar reacties over wat zoal de revue passeerde:

screenshot RTL Gordon met horeca-ondernemer Rogier. Een match, volgens menig twitteraar.

Rogier maakt in potentie een kans -alleen nog wel veel in zijn rugzak- als hij maar niet te lief is. #tegenwoord #Gordongaattrouwen pic.twitter.com/erFTk0ssHN ElsbethvanderMolen(@ LadyEl5beth) link

De Leidse ondernemer Rogier zoent met Gordon in de eerste aflevering van #Gordongaattrouwen @dehooykist https://t.co/qNtmhMmXP7 pic.twitter.com/Hdjt4lkdxZ Unity.NU(@ UnityNu) link

Wat een ontzettende leuke man die Rogier! Good choice! #Gordongaattrouwen Donja(@ weerdje24) link

Ik zie een heel andere Gordon. Vond het in eerste instantie echt belachelijk, maar vind het best een leuk programma. #Gordongaattrouwen Nensiepensie(@ Nensiepensie) link

Wat verschrikkelijk lief. Ze horen gewoon bij elkaar. Eindelijk eens een normale vent voor Gordon. 🎉😍 #gordongaattrouwen rozenhuis(@ rozenhuisje) link

Goed voor zijn rug ook die stinkboot #Gordongaattrouwen Peter Almighty(@ PKoekenpan) link

Nu ff #Gordongaattrouwen kijken en deze is ergggg en ga gewoon squats doen #byefelicia pic.twitter.com/kDbuWqIF6v Antonie NL(@ tony_stripduke) link

De toyboy is een beetje te wild voor Gordon 😂

Maar 23 en nog thuis wonen en dan willen trouwen? #Gordongaattrouwen DB(@ DBgirl_83) link

23 cm. #Gordongaattrouwen pic.twitter.com/SxSOv34wcD Lizet In Den(@ LizetRJ) link

Ik werk in de vis, en ik heb een sugar daddy nodig om mijn Louis Vuitton-tassen te betalen. Typisch. #gordongaattrouwen Mike Vaandering(@ vaanderingmike) link

Leuke date zeg. Gaat 'ie in ieder geval nooit meer vergeten.. 😂#gordongaattrouwen pic.twitter.com/gGnzOj2SQQ Thoiiss!(@ ThijsH16) link

Wat een lief, leuk programma! En jaaaaa nummer 3; Rogier! Leuk!! 😍 #Gordongaattrouwen #gordon pic.twitter.com/hcJ2zuJTFt Vera N. ツ(@ Veer1983) link

#Gordongaattrouwen ♥️ Mooi programma! Mooi om Gordon van deze kant te zien! 😘#gunhemgeluk!enliefde ♥ Zwitsalqueen ♥(@ Zwitsalqueen) link

Ben je een vrouw, geef je jezelf op voor #Gordongaattrouwen dan ben je wel echt wanhopig ᴊᴏᴇʏ(f)✪(@ Joey368616) link

Als je denkt dat je alles al hebt gezien #Gordongaattrouwen. Wat denken de programmamakers wat ze voor zich hebben? #randdebielen? pic.twitter.com/OsZly9Piga Sonj@ (t)Witte(re)n(@ Sonja67) link

Dit programma is net als The Voice of Holland. Van de winnaar ga je nooit meer wat horen. #Gordongaattrouwen Mark van der Molen(@ MarkvdMolen) link

Ik dacht al wat heeft die gozer een mooi kontje in die spijkerbroek, heeft 'm laten liften 😂😂😂 #Gordongaattrouwen Miranda(@ Kruimeltje070) link

Wat een leuk en aandoenlijk programma, ook goed voor de closeminded medemens.. Niet verwacht dit! #Gordongaattrouwen Marcel Jansen(@ Mcjansen) link

Als je niet weet hoe Gordon met kinderen is dan heb je de afgelopen jaren echt onder een steen geleefd. Die haat kinderen #Gordongaattrouwen Peter Almighty(@ PKoekenpan) link

En uiteindelijk ging hij trouwen met Pablo de psycholoog #Gordongaattrouwen z(@ Graynnia) link

"Ja ik voel me aangetrokken tot Gordon, heb me ook al afgetrokken op Gordon...paar keer ja hallo" #Gordongaattrouwen Susanne(@ msvanwalderveen) link

Volgend seizoen: Gordon gaat scheiden ... #Gordongaattrouwen pic.twitter.com/EZQHianuie Miss I.(@ MissReality29) link