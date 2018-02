Vlaamse showbizz in rouw: Wim Claes overleden Redactie

25 februari 2018

Ongeloof en verdriet in de Vlaamse showbizz sinds vanmiddag het droevige nieuws bekend raakte dat de Belgische arrangeur, producer, componist, songwriter en muzikant Wim Claes is overleden.

​Wim werd op 29 juni 1961 geboren in Leuven, maar woonde al vele jaren in zijn geliefde Haacht, waar hij ook zijn opnamestudio ‘Studio Close’ had gevestigd. Doorheen zijn carrière werkte Wim samen met zowat de voltallige showbizz en schreef hij songs voor o.a. Clouseau, Dana Winner, Sam Gooris, en vele anderen.

Met onder andere Emma Philippa en John Terra componeerde hij ‘Like The Wind’, het liedje waar Vanessa Chinitor in 1999 ons land mee vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Wim werkte ook mee aan Kim Kay haar monsterhit ‘Lilali’ en hij was betrokken bij projecten als ‘Idool’, ‘X-Factor’, ‘Star Academy’ en ‘Eurosong For Kids’.

De langste en meest unieke samenwerking realiseerde Wim met Gene Thomas, tevens zijn beste vriend. Wim werkte mee aan alle songs van X-Session. Hij was ook intens betrokken bij alle songs van Gene Thomas, zijn solocarrière en nevenprojecten.

Het nieuws van Wim zijn overlijden kwam bij velen aan als een donderslag bij heldere hemel. Vandaag verliezen we niet alleen een goede vriend, maar ook één van de meest positieve en zachtaardige enthousiastelingen. Wim was een minzame, bescheiden kerel maar een groot talent in eenvoud. Naast de muziek vond hij ontspanningen in het fietsen, zijn tweede passie. Wim werd 56. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.