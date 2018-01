Vlaamse Oscarfilm 'Iedereen Beroemd' trekt naar het theater MVO

10u20 0 Judas Theater Vlaamse Oscarfilm trekt naar theater. Celebrities Minister van Cultuur Sven Gatz maakte bekend dat Judas Theaterproducties €150.000 aan projectsubsidies zal ontvangen. Hiermee wil het productiehuis volgend seizoen de muzikale voorstelling 'Iedereen beroemd' op de planken brengen, gebaseerd op de gelijknamige film van Dominique Deruddere.

In 'Iedereen Beroemd' doet de 17-jarige Marva (in de film gespeeld door Eva Van Der Gucht) voortdurend vruchteloos mee aan zangwedstrijden. Haar werkloze vader ontvoert daarop de populairste zangeres van het land in de hoop toegang te krijgen tot de media om zijn zelfgeschreven nummer 'Lucky Manuelo', gezongen door zijn dochter Marva, in de hitparades te krijgen.

De voorstelling gaat op 17 februari 2019 in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen. De ticketverkoop start binnenkort. De cast en het creatieve team blijven voorlopig nog even geheim.