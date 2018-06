Vital Borkelmans gelooft in matrasgate: "Wij maakten destijds ook speciale matrassen voor elke Duivel, het kan kloppen" MVO

01 juni 2018

10u40 0 Celebrities Vanmorgen belde het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx met Vital Borkelmans naar aanleiding van zijn 55ste verjaardag. Borkelmans was tot twee jaar terug assistent van de vorige bondscoach van de Rode Duivels, Marc Wilmots. Sven en Anke vroegen zich af wat Borkelmans van het ‘Matrasgate-verhaal’ vindt.

Want als het van de matrassen afhangt, gaan Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele niet mee naar het WK Voetbal in ­Rusland. Voor hen zaten er geen matrassen bij toen ze werden verzonden naar Moskou. Volgens Borkelmans kan het verhaal dat deze Duivels niet mee mogen wel kloppen: "Wij hebben dat toen ook moeten doen. Speciale matrassen moeten maken met speciale lengten, omdat er jongens zijn die groter zijn dan anderen. Het is de coach die dat beslist, dus ik denk persoonlijk wel dat het klopt dat ze niet mee gaan naar Rusland." Verder zou Borkelmans Radja Nainggolan wel hebben meegenomen naar het WK.