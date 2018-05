Vin Diesel krijgt na 30 jaar alsnog zijn diploma MVO

31 mei 2018

Dertig jaar na zijn vroegtijdig vertrek van universiteit Hunter College, heeft Vin Diesel (50) woensdag alsnog een onderscheiding gekregen van het onderwijsinstituut.

De 'Fast & Furious'-acteur sprak tijdens de diploma-uitreiking van de universiteit in New York, en kreeg na afloop van de rector een eregraad. "Je hebt bewezen dat een slim, vastbesloten kind van de straat uit New York zijn weg naar de top kan vinden", zei ze daar volgens de New York Post bij.

Vin studeerde in de jaren 80 drie jaar aan Hunter College, maar vertrok toen naar Hollywood om een acteercarrière na te jagen. Hij vertelde in zijn speech dat hij altijd trots over de universiteit heeft gesproken. "Ik vertelde iedereen dat ik zoveel had geleerd van mijn ervaring hier. Ik was jong, ik was een uitsmijter en als ik dat werk niet deed, zat ik hier in de collegezaal met de meest diverse studentengroep ter wereld."

Schrijflessen

Toen zijn Hollywoodcarrière niet van de grond kwam, keerde Vin terug naar New York. Hij gebruikte de schrijflessen die hij op Hunter College had gevolgd om zijn eigen scripts te pennen, zo verhaalde hij in zijn speech. Hij schreef een autobiografische korte film over de worstelingen van een acteur met een gemengde etnische achtergrond. De film, Multi-Facial, schopte het tot het filmfestival in Cannes, waarna de carrière van de acteur op gang kwam.

"Hier leer je om alles te overwinnen", aldus Vin in zijn toespraak. "Dat neem je mee de wereld in. Met de waardigheid, trots en de bereidheid om ervoor te vechten kun je zelfs Hollywood veranderen."