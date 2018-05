Viktor en Marthe zijn kattig op Instagram MVO

11 mei 2018

09u51 0 Celebrities Marthe De Pillecyn en Viktor Verhulst lopen als één van de meest populaire showbizz-koppels erg in de kijker, maar sinds kort zijn ook hun twee katten hun middelpunt van de belangstelling.

Zowel Vermeersch Verhulst (vernoemd naar "Albertóóó") als Modest De Pillecyn (Net als de voornaam van de burgemeester uit 'Samson en Gert') hebben hun eigen Instagramaccount, respectievelijk beheerd door baasjes Viktor en Marthe.

De twee pelsbaby's hebben elk al bijna 4000 volgers op het sociale medium. Ze vertellen haast elke dag iets over hun 'avonturen' binnenshuis. Zo slapen ze graag op de zetel, maar gaan ze ook doodleuk mee naar het toilet. Modest speelt dan weer graag met de voeten van Marthe, zo geeft hij prijs. De viervoetige 'broertjes' reageren ook op elkaars foto's, tot groot jolijt van hun fans.

Vermeersch woont al sinds december 2016 bij het koppel in, Modest is een nieuwere aanwinst van dit jaar. Gelukkig voor het gezinnetje is het duidelijk een goede match! Zo hebben Marthe en Viktor er niet alleen een nieuwe bewoner bij, maar ook een nieuwe hobby.

Miauw! Mijn baasje @viktorverhulst en ik zijn altijd heel proper 😺. Na 🚽 altijd 🛁! #catsofinstagram Een foto die is geplaatst door null (@vermeerschverhulst) op 29 apr 2018 om 18:28 CEST

Mijn broertje en ik hebben weer zin in een nieuwe week 😼😸❤️! #catsofinstagram Een foto die is geplaatst door null (@vermeerschverhulst) op 07 mei 2018 om 19:50 CEST

Dit is mijn broer @vermeerschverhulst en hij heeft een hele leuke staart om mee te spelen. Plaag jij je broer of zus ook zo graag? Een foto die is geplaatst door null (@modestdepillecyn) op 30 apr 2018 om 19:22 CEST