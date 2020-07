Vijfde miskraam voor vrouw Jamie Oliver: “Mijn familie wil niet dat ik nog zwanger word” BDB

Bron: RTL Boulevard 0 Celebrities Jools (45), de echtgenote van tv-chef Jamie Oliver (45), heeft drie weken geleden een miskraam gehad. Dat heeft ze zelf verteld in de ‘Made By Mammas Podcast’. Het was al het vijfde miskraam voor de vrouw.

Jamie en Jools hebben al vijf kinderen, maar het koppel wil graag nog een zesde telg aan hun kroost toevoegen. Helaas heeft de vrouw van Oliver sinds de geboorte van hun jongste zoon River, in 2016, al drie miskramen gehad, de laatste nog drie weken geleden in volle coronacrisis. Vroeger heeft ze ook al twee keer een kindje verloren.

Omdat Jools intussen 45 is, begint de tijd te tikken. “Ik moet nagaan of het mentaal nog wel verstandig is om nog een keer zwanger te worden. En ook fysiek, omdat ik toch al bijna 46 ben”, vertelt ze in de podcast. “Ik heb nog een jaar en anders sluiten we het hoofdstuk af, want ik ben heel blij met de kinderen die we al hebben. Maar het is verschrikkelijk om iets te willen en niet te kunnen stoppen met eraan te denken.”

De laatste twee miskramen waren trouwens niet zonder gevaar voor Jools. Over de meest recente heeft ze haar moeder zelfs niet eens verteld. “Het is gevaarlijk voor mij, dus mijn familie wil niet dat ik weer zwanger word.”

