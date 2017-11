Vijfde huwelijk voor 'Harry Potter'-acteur Redactie

Gary Oldman (59) is voor de vijfde keer getrouwd. Dat gebeurde al in augustus, maar het nieuws raakte nu pas bekend. De gelukkige is kunsthandelaar Gisele Schmidt. Gary, die schitterde in films als 'Harry Potter and the Prisoner of Azkaban' en 'Batman Begins', scheidde in 2015 nog van zijn vorige vrouw Alexandra Edenborough. Voordien was hij ook getrouwd met actrice Lesley Manville, Hollywoodster Uma Thurman en fotografe Donya Fiorentino. Tussendoor beleefde hij ook nog een langdurige romance met de Italiaanse actrice en fotomodel Isabella Rossellini.