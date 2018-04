Vijfde getuige in zaak Cosby: "Ik ben dronken gevoerd door iemand die ik als vaderfiguur zag" IB

13 april 2018

05u31

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Nadat eerder onder andere Janice Dickinson, bekend als jurylid van America's Next Top Model, tegen Bill Cosby getuigd had, was het nu de beurt aan Maud Lise-Lotte Lublin. De vrouw verklaarde in de rechtbank als 23-jarige dronken te zijn gevoerd 'door iemand die ze als een vaderfiguur zag'. Het is de vijfde getuige die beweert seksueel misbruikt te zijn door de eens zo geliefde acteur en komiek.

In 1989 ontmoetten Maud Lise-Lotte en Bill elkaar in een suite van een Hilton hotel, waar hij haar twee shotjes drank aanbood. Volgens de vrouw kreeg ze toen een black-out, terwijl ze een improvisatieles in acteren van Coby kreeg. "Er zat een doel achter om mij 'uitgeschakeld' te krijgen. Ik was zo wazig, dat ik niet meer doorhad wat er allemaal gebeurde. Hij gebood mij tussen zijn knieën te gaan zitten en terwijl ik dat deed, ging er wel iets door me heen van 'waarom moet ik dit doen, wat heeft dit met improvisatielessen te maken?' Daarna begon hij mijn hoofd en mijn haar te strelen. Ik begreep niet waarom hij aan me zat."

Controle kwijtgeraakt

Cosby had Maud Lise-Lotte even daarvoor nog aan anderen voorgesteld als 'zijn dochter', maar maakte nadat ze de controle kwijtraakte misbruik van haar, aldus de vrouw. "Ik had geen kracht meer om iets tegen hem in te brengen, ik was compleet van de wereld. Het eerste dat ik me kan herinneren nadat ik shotjes kreeg toegediend, was dat ik wakker werd in een lobby van een hotel in Las Vegas. De lampen schenen daar heel fel en ik begreep niet hoe ik daar terecht was gekomen."

Op de vraag of Maud Lise-Lotte zich aangetrokken voelde tot de komiek, antwoordde ze resoluut 'nee'. "Met iemand die oud genoeg is om mijn vader te zijn, wil ik geen seks hebben. En ik wil al helemaal niet dat hij aan mij zit. Al met al was het een bijzonder onprettige situatie, waar ik een heel naar gevoel aan heb overgehouden."