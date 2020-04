Vijf jaar na diagnose heeft Val Kilmer keelkanker overwonnen: “Als je niet kunt praten, ontdek je de waarde van zwijgen” Redactie

24 april 2020

15u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Vijf jaar lang leefde hij met angst, maar nu blijken zijn kansen gekeerd. Volgens Val Kilmer (60), die in 2015 de diagnose van keelkanker kreeg, hebben artsen hem verzekerd dat de aandoening met succes werd bestreden. Dat schrijft de acteur in zijn pas verschenen memoires ‘I’m Your Huckleberry’.

Val Kilmer was na de financiële crisis van 2008 een tijdje op de dool. Hij had veel geld verloren en moest zijn geliefde ranch verkopen. Het zag er zelfs een tijdje naar uit dat hij failliet zou gaan en compleet aan de grond zou komen te zitten, maar dat kon hij uiteindelijk vermijden. De filmster, die naam maakte met ‘Top Gun’ en als vertolker van Jim Morrison in ‘The Doors’, kende moeilijke jaren en moest genoegen nemen met een bescheiden huurhuis.

“Cher (73), een goede vriendin, vond dat ik beter verdiende en nodigde me uit in haar gastenverblijf”, aldus Kilmer. “Eigenlijk was dat een villa achterin haar tuin en ik woonde er als een koning. Tot ik op een nacht wakker werd met mijn mond vol bloed. Ik moest hoesten en besmeurde het hele bed. Ik was in paniek en belde Cher wakker. Zij liet meteen een ambulance komen. De dokter in het eerste ziekenhuis stelde vast dat ik keelkanker had, maar noch ik, noch Cher hadden veel vertrouwen in die man. Dus liet Cher me meteen overbrengen naar een ziekenhuis van de universiteit van Californië, dat wordt gesponsord door haar goede vriend David Geffen (een schatrijke zakenman die naam maakte in de muziekbusiness, red). Daar werkt een van de bekwaamste kankerartsen van het land. Zij was het die de diagnose bevestigde en een behandeling voorstelde met chemo en bestralingen.”

Goddelijke interventie

Dat redde Val Kilmers leven, al zegt hij zelf dat hij dat ook aan God te danken heeft. Val Kilmer is een aanhanger van de Christian Scientist-kerk, niet te verwarren met Scientology. Christian Scientist is een kerk waarvan de leden onder meer geloven in gebedsgenezing. Kilmer is ervan overtuigd dat zijn gebeden tijdens zijn twee maanden in het ziekenhuis hebben bijgedragen tot zijn genezing.

Toch zijn er ook zaken waar de man hoe dan ook aan moest wennen. Hij verloor immers grotendeels zijn stem en moest weer beter leren praten. “Ondertussen herontdekte ik mijn liefde voor tekenen en schilderen”, aldus de acteur, die deze zomer zal meewerken aan een sequel van ‘Top Gun’. “En als je niet of moeilijk kunt praten, ontdek je ook de waarde van zwijgen. (lacht) En dat je op sommige momenten eerder in je leven beter je mond had gehouden.”

Professioneel stond Val Kilmer immers bekend als een moeilijke jongen, privé als een rokkenjager die affaires had met onder meer Cindy Crawford en Angelina Jolie. Hij is ooit getrouwd geweest met Joanne Whalley, met wie hij twee kinderen heeft: dochter Mercedes (28) en zoon Jack (24). Ondanks al die relaties had Kilmer slechts één keer een gebroken hart. “Dat was toen het gedaan was met Daryl Hannah”, zegt Val. “Ik was stikjaloers toen ik jaren later hoorde dat ze samen was met Neil Young!”

