Vijf extra beschuldigers in rechtszaak Bill Cosby MVO

16 maart 2018

07u00 0 Celebrities In de nieuwe rechtszaak tegen Bill Cosby mag de aanklager vijf andere beschuldigers van de gevallen komiek laten getuigen. Bij een eerdere behandeling van de zaak van Andrea Constand in juni vorig jaar mocht slechts één ander vermeend slachtoffer haar verhaal doen.

De aanklager vroeg de rechter vorig week toestemming om meer beschuldigers op te roepen. Hij wil daarmee aantonen dat Cosby systematisch vrouwen drogeerde om seks met ze te hebben. Volgens Deadline ging de rechter daar donderdag mee akkoord. Hij beargumenteerde zijn beslissing niet.

Cosby (80) wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste zaken zijn inmiddels verjaard, maar in het geval van basketbalcoach Andrea Constand was het niet te laat voor vervolging. In juni liep de zaak stuk toen de jury het niet eens kon worden over een uitspraak. De rechter oordeelde daarop dat de zaak opnieuw moest voorkomen. Eind van de maand wordt een nieuwe jury samengesteld in de nieuwe rechtszaak, die naar verwachting op 2 april van start gaat.