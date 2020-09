Vier jurken, een prachtig Italiaans hotel en een grote rol voor zoon Damián: dit weten we al over het huwelijk van Sylvie Meis SDE

05 september 2020

17u58

Bron: Shownieuws/Bunte/RTL Boulevard/De Telegraaf 0 Celebrities Over twee weken treedt de Nederlandse presentatrice Sylvie Meis (42) voor de tweede keer in het huwelijksbootje, dit keer met de Duitse kunstenaar Niclas Castello (42). Het belooft een exclusief en extravagant feestje te worden in het Italiaanse Florence.

De bruidegom

De presentatrice was van 2005 tot 2013 al getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart. In 2017 was ze verloofd met zakenman Charbel Aouad, maar hun relatie liep op de klippen voor ze in het echt verbonden werden. Toch gelooft Sylvie nog steeds in het huwelijk, vertelde ze aan het Duitse Bunte. “Ik ben op mijn 34ste gescheiden, maar ik geloof nog altijd in de liefde. Getrouwd zijn is een mooi gevoel. Je gaat dan toch meer met elkaar door het leven, meer verbonden, dan wanneer je alleen een stel bent.”

Die verbondenheid heeft ze nu gevonden bij de Duitser Niclas Castello, een beroemd kunstenaar die onder meer Beyoncé en Jay-Z tot z’n klanten mag rekenen. De twee leerden elkaar iets meer dan een jaar geleden kennen op het huwelijk van een gemeenschappelijke vriendin. De vonk sloeg al snel over en een verloving volgde niet lang daarna. “Niclas is mijn grote liefde”, vertelde Sylvie al. “Ik voel diep in mijn hart dat hij de juiste is voor mij. Ik kan haast niet wachten om mijn trouwring te dragen en eindelijk te kunnen zeggen: ‘Niclas is mijn man.‘”

De familie

Hoewel ze tegenwoordig opnieuw door een deur kunnen, zal de ex-man van Sylvie, Rafael van der Vaart, niet aanwezig zijn op haar huwelijk. In een gesprek met Shownieuws vertelde hij dat hij geen uitnodiging had ontvangen voor het evenement. Wie zeker wel aanwezig zal zijn, is hun 14-jarige zoon Damián. De jongen werd uitgekozen om z'n moeder weg te geven. “Damián gaat me begeleiden naar de plek waar de ceremonie gaat plaatsvinden en brengt me naar Niclas toe. Dat wordt natuurlijk heel spannend. Het is toch wel heel emotioneel en daar verheug ik me heel erg op”, verklapte de presentatrice aan Shownieuws.

Normaal gezien zijn ook haar ouders aanwezig op het feest en zullen ze daar voor het eerst de ouders van Niclas ontmoeten. Er was een tijdje twijfel of de moeder en vader van Sylvie wel naar Italië zouden kunnen afzakken, omdat in Antwerpen - waar ze wonen - strengere coronamaatregelen werden afgekondigd waardoor reizen ook moeilijker werd. Maar nu die onlangs versoepeld zijn, lijkt niets hun komst nog in de weg te staan.

De locatie en de gasten

Sylvie en Niclas kiezen ervoor om in het buitenland te gaan trouwen, in een prachtig vijfsterrenhotel in Florence: Villa Cora. Het was een gemakkelijke keuze, verklapte de presentatrice al. “We gaan trouwen in Florence, Italië is ons favoriete land. Ik werd helemaal verliefd op de locatie: een prachtig boetiekhotel met een fantastisch uitzicht over de stad. Zeer stijlvol en met een gespiegelde balzaal, zoals Versailles.” Het feest zal trouwens maar liefst vier dagen duren.



Ondanks de extravagante locatie, wordt het feest een vrij bescheiden bedoening. Toch wat het aantal gasten betreft, want er zullen ‘slechts' zeventig mensen aanwezig zijn. Enkel familieleden en beste vrienden kregen een uitnodiging in de bus.

Het huwelijk zelf

Op haar huwelijksdag zal Sylvie helemaal alleen wakker worden, liet ze al weten aan Bunte. “Niclas wil de nacht voor de bruiloft niet op mijn kamer slapen", klonk het. Gelukkig is er wel steun. “Op de ochtend van de bruiloft komen mijn beste vriendinnen mij helpen met aankleden onder het genot van champagne."

Je zou het haar misschien niet aangeven, maar Sylvie heeft de organisatie van haar huwelijk grotendeels uit handen gegeven. Niet aan een of andere dure weddingplanner, maar wel aan haar toekomstige echtgenoot. “Niclas vindt namelijk dat ik mij alleen maar druk hoef te maken om de bloemen en de muziek - en mijn trouwjurk natuurlijk”, vertelde ze. “Hij regelt al het andere.”

En daar hoort bijvoorbeeld een intiem momentje bij. Na het aansnijden van de taart, zullen Sylvie en Niclas zich heel even terugtrekken, weg van de gasten. “Tien minuutjes even voor ons tweetjes.”

Ook de huwelijksdans wordt intiem. Eigenlijk wilde het koppel een spectaculaire openingsdans brengen, maar dat idee hebben ze laten varen. “Ik wil gewoon met mijn man op ons lievelingsliedje dansen.” Daarna is het tijd voor de gasten om de beentjes los te gooien: “Het wordt een wilde clubavond.”

De Jurk

Wie de Instagram-pagina van Sylvie bekeek, werd enkele dagen geleden getrakteerd op foto’s van de presentatrice in prachtige trouwjurken. Niet háár jurken, voor alle duidelijkheid: dit zijn gewoon beelden van een recente trouwfotoshoot voor Bunte.

Haar eigen jurk belooft minstens even spectaculair te worden. Nu ja, jurkEN. Sylvie zal tijdens het vierdaagse feest ook vier verschillende jurken dragen, elke dag een andere. Al blijft de jurk die ze op de ceremonie zal dragen, nog voor kopzorgen zorgen. De jurk is ontworpen door de Israëlische modeontwerper Galia Lahav - die ook al voor Lady Gaga, Jennifer Lopez en Beyoncé werkte - en kostte zo’n 28.000 euro, maar is nog niet in Duitsland aangekomen. “Het is wel spannend", zegt Sylvie daarover. “Ik ken alleen de ontwerpen. Ik heb de jurk zelf nooit gedragen. Ik heb mijn sluier ook nog niet gezien. Het zal een verrassing zijn.” Al weet ze zeker dat het indrukwekkend zal zijn: “De stijl van de jurk is een mix van koninklijk en Sylvie, elegant en met de nadruk op het silhouet”, legt ze uit. Om er helemaal zeker van te zijn dat ze in haar bruidsjurk zal passen, volgt de presentatrice trouwens een strikt dieet bestaande uit roerei van eiwit, vis en groenten. “Ik wil niet dunner worden, maar ik wil tijdens mijn bruiloft de allerbeste versie van mezelf zijn en me prettig voelen in mijn droomjurk.”

Niclas zal trouwens een pak dragen van Tom Ford, Damían krijgt een op maat gemaakte smoking.

