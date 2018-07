Videobeelden tonen verkeersongeluk George Clooney SD

11 juli 2018

09u03

Bron: ANP 0 Celebrities Het verkeersongeluk van George Clooney (57) op Sardinië is dinsdag vastgelegd op video met een camera langs de weg. De videobeelden van de botsing staan op de website van de Italiaanse krant Corriera della Sera.

Op de beelden is te zien dat de acteur met zijn motorscooter frontaal inrijdt op de voorkant van een Mercedes die op de verkeerde weghelft stilstaat om linksaf te kunnen slaan. Een andere motorrijder weet de Mercedes nog net te ontwijken, maar Clooney botst met zijn Yamaha op de motorkap en wordt enkele meters de lucht in geslingerd. Andere automobilisten schieten meteen te hulp.

Het ongeluk gebeurde om 8u15. Clooney, die een helm droeg, is met een ambulance overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Olbia. De acteur bracht een paar uur door in het ziekenhuis voor onderzoeken en onderging een MRI-scan. Hij heeft kneuzingen aan een arm en zijn knie en heeft last van zijn bekken.

Clooney is momenteel in Italië voor opnames van de serie Catch 22. "Hij is thuis aan het herstellen en het komt er weer bovenop", laat zijn woordvoerder aan The Hollywood Reporter weten. Clooney verblijft in een villa in Puntaldia aan de noordoostelijke kust van Sardinië.