VIDEO. Zo verraste Kanye West zijn vrouw Kim Kardashian voor Valentijn

15 februari 2019

11u02 0

Rapper Kanye West heeft kosten noch moeite gespaard om zijn vrouw Kim Kardashian te verrassen voor Valentijn. Hij huurde saxofonist Kenny G in om bij hem thuis een serenade te komen spelen. De muzikant stond in een kamer gevuld met rozen. Hij speelde verschillende covers voor Kardashian en Kanye stond erbij en keek ernaar.

Op sociale media was er grote ongerustheid over Kenny G. Mensen vroegen zich af hoe hij ooit die kamer vol rozen ging kunnen verlaten maar ook daar was aan gedacht.