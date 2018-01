VIDEO: zo verliep het bezoek van Miss België aan het Europese parlement TDS

25 januari 2018

17u13

Bron: Kameraki 3

Een gekroond hoofd op bezoek in het Europees Parlement. Kersvers Miss België Angeline Flor Pua (22) kwam een kijkje nemen op uitnodiging van de liberale ALDE-fractie. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) leidde Angeline rond in het Berlaymontgebouw en gaf een uiteenzetting over de werking van de instelling. Fractievoorzitter Guy Verhofstadt liet de kans niet liggen om op de foto te gaan met de schoonheidskoningin. Vlak na haar verkiezing dook Angeline Flor Pua ook al op tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open Vld - maar dat had niets te maken met politieke voorkeur, benadrukte Miss België-organisatrice Darline Devos.