VIDEO. Zo Pinterest-waardig was het huwelijk van Kaley Cuoco KDL

23 juli 2018

15u55 0 Celebrities Kaley Cuoco (32) gaf eind vorige maand haar jawoord aan haar man Karl Cook (28) en de foto's die de 'The Big Bang Theory'-actrice nadien op Instagram deelde waren prachtig, maar nu is er ook een adembenemende teaser van hun trouwvideo opgedoken.

Kaley liet voor haar huwelijk al weten dat ze vrijwel al haar huisdieren bij de ceremonie wilde hebben. En zo geschiedde. Voor de actrice naar het altaar liep, hield ze halt bij haar paardenstallen en ook de honden van het koppel mochten mee naar het altaar. Op de teaservideo, die te zien is op de Instagrampagina van de huwelijksblog 100 Layer Cake, krijgen we nog meer van de grote dag van Kaley en Karl te zien en daaruit blijkt dat hun huwelijksfeest meer dan Pinterest-waardig was.

Did you all catch Kaley Cuoco’s (@normancook) wedding on the blog this week? Here’s a little peek at their special day, as captured by @enjetmedia. See the rest on the blog! Keep the tissues nearby 💕😭 Een foto die is geplaatst door null (@100_layercake) op 20 jul 2018 om 04:10 CEST