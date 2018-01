VIDEO: Van mollig meisje tot Miss België? Finalistes Vanille en Magali stellen zich voor in bikinishoot sam

Vanille Seurs uit Hasselt studeert voor schoonheidsspecialiste. Vroeger was ze mollig, maar dankzij veel sporten en gezond eten is ze nu Miss België-finaliste. De Anderlechtse Magali Hadji wil militaire verpleegster worden, want ze "heeft een groot hart dat wil vechten voor ons land".

De slotshow is op 13 januari te zien op Fox en exclusief online via HLN.be!