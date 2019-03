VIDEO. Tom Hiddleston verdient bij met vreemde Chinese reclame voor vitaminen MVO

28 maart 2019

16u50 0 Celebrities Net als Nicolas Cage en Arnold Schwarzenegger het hem voordeden, trok ‘Avengers’-acteur Tom Hiddleston (38) naar China om een centje bij te verdienen met vreemde reclamespotjes.

In het clipje is te zien hoe Hiddleston een vreemd samengesteld ontbijtje klaarmaakt voor de vrouw van zijn leven. Wat komkommer, braambessen, een eitje met wat peper, en - oh ja - ook nog een potje pillen, natuurlijk, van het merk ‘Centrum’. “Je ziet er fantastisch uit”, zegt Tom aan de camera. Het ziet er niet naar uit dat hij zich amuseerde op de set, als we op zijn dieptrieste blik mogen afgaan, die wat doet denken aan een droevige puppy.

Het reclamefilmpje wordt uitgezonden op het Chinese netwerk Weibo. De ster spelen in zulke spotjes is al jaar en dag één van de lievelingsbijverdiensten van Hollywoodsterren, gezien het makkelijk verdiend is, maar toch geen invloed heeft op hun reputatie in andere landen. Jammer genoeg voor hen is de wereld ietsje kleiner geworden dankzij de komst van het internet, en ook dit filmpje vond een weg naar het daglicht.

Nochtans heeft Hiddleston niet te klagen op financieel gebied. De voorbij jaren kreeg hij een aardige vergoeding voor zijn rol in de ‘Avengers’- en ‘Thor’-films van Marvel. Voor diezelfde studio werkt hij momenteel aan zijn eigen serie over Loki, het personage dat hij al jaren speelt. De reeks zou binnenkort verschijnen op het nieuwe streamingplatform van Disney, dat de concurrentie aangaat met Netflix. Hiddleston zou in totaal zo’n 20 miljoen dollar op zijn bankrekening hebben staan. Waarom hij zijn toevlucht zocht in China, is dus een raadsel.