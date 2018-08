VIDEO. Taylor Swift houdt moment stilte voor Aretha Franklin in haar thuisstad MVO

29 augustus 2018

11u25 0 Celebrities Taylor Swift hield gisteren een moment stilte voor Aretha Franklin tijdens een optreden van haar 'Reputation'-tour. Swift speelde gisteren een concert in Detroit, de thuisstad van de overleden Queen Of Soul.

"Ik wil graag een moment van stilte inlassen voor Aretha," legde de zangers uit. "Vorige week hebben we een enorm sterke vrouw verloren. Ze heeft zo veel gedaan voor vrouwenrechten, ze heeft zo veel gedaan voor burgerrechten. Aretha was het soort persoon waarbij het niet uitmaakte wat ze zei, het was altijd krachtig en het maakte altijd een verschil. Er zijn geen woorden sterk genoeg om uit te drukken hoe zij de wereld veranderde. We zullen je missen, Aretha." Daarna vroeg Swift om de lichten te doven en enkele minuten te reflecteren over het leven van de soulzangeres.

Franklin en Swift waren vriendelijke kennissen van elkaar. Enkele jaren geleden zong Aretha nog 'Happy Birthday' voor Taylor tijdens een 'Women For Music'-event.

Taylor Swift held a moment of silence for Aretha Franklin during her Detroit show at Ford Field. @taylorswift13 pic.twitter.com/uX49e9zhDD Brad Galli(@ BradGalli) link