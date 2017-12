Video: Taylor Swift en liefje Joe Alwyn dansen op romantisch Ed Sheeran-nummer MVO

Taylor Swift en Joe Alwyn

Eerst enorm zeldzaam, nu al twee keer hand in hand gespot op één week tijd: Taylor Swift komt steeds vaker naar buiten met haar nieuwe liefje, Joe Alwyn.

De twee zijn al samen sinds de zomer, maar werden nog nooit samen gefotografeerd. Tot deze week. Enkele dagen geleden verschenen Taylor en Joe hand in hand op straat, en nu duikt er ook een filmpje op waarin het koppel al dansend te zien is. Taylor zingt uit volle borst mee met de romantische muziek van haar beste vriend, Ed Sheeran, terwijl Joe liefdevol zijn arm om haar heen slaat.

Het is geen geheim dat de meeste nummers op Taylors nieuwe plaat over Joe gaan, waaronder de hits 'Ready for it...?', 'Gorgeous' en ' Call it what you want to'.

Het filmpje werd gemaakt tijdens het 'Jingle Bell Ball' in Londen, vorig weekend. Joe ging voor het eerst mee naar een openbaar event waar Taylor te gast was, maar hij werd zelden gezien. Elke gang werd afgesloten voor het publiek wanneer Taylor en haar gezelschap er passeerde. Voor en na de show hadden ze een privéfeestje in een aparte zaal.

Taylor and Joe watching Ed Sheeran perform #CapitalJBB [IG story: stefflondon] pic.twitter.com/yA3QhqEyQt Taylor Swift News(@ TSwiftNZ) link