VIDEO. Sam Gooris valt op podium (maar lost dat schitterend op) sam

31 maart 2019

22u17 0

45 jaar, maar eeuwig jong. Sam Gooris dartelt nog altijd over een podium als een jong veulen. Hij schudt de dansbewegingen nog vlot uit zijn basketsloefkes, al gaat onvermijdelijk wel eens iets mis. Zoals in deze video, waarin de zanger zich bliksemsnel herpakt na een ongelukje. Het is niet duidelijk waar of wanneer de beelden zijn opgenomen.

