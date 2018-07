VIDEO. Roseanne schreeuwt het uit: "Ik dacht dat die bitch blank was" mvdb

20 juli 2018

20u05

Bron: BuzzE 0 Celebrities Roseanne Barr heeft opnieuw van zich laten horen. De gevallen actrice (65) wordt in een video op haar eigen YouTube-kanaal nog maar eens gevraagd naar haar racistische tweets, waarna ze in schreeuwen uitbarst. "Ik dacht dat die bitch blank was", roept ze.

Roseanne twitterde in mei over Valerie Jarrett, die als adviseur voor voormalig president Barack Obama werkte. Ze noemde de afro-Amerikaanse moslima Jarrett de baby van de Moslimbroederschap en Planet of the Apes. Roseannes tweet over Jarrett maakte veel los. Ze kreeg bakken kritiek over zich heen en zender ABC besloot direct te stoppen met de reboot van Roseanne, de televisieserie waarin de comédienne de hoofdrol vertolkte.

In de afgelopen weken zocht Roseanne meermaals de media op om haar excuses te maken. In de nieuwe video is ze duidelijk geïrriteerd als het weer over de tweet gaat. Na wat gezucht en gesteun en trekjes van haar sigaret, schreeuwt ze het uit.