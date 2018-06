VIDEO. Roseanne biedt excuses in tranen aan: "Ik ben niét dom!" MVO

25 juni 2018

06u24

Bron: ANP 0 Celebrities Roseanne Barr heeft wederom haar excuses aangeboden voor de tweet die haar vorige maand haar televisieserie kostte. Dit keer ging dat gepaard met tranen. In gesprek met Rabbi Shmuley voor zijn podcast raakte ze emotioneel over het voorval.

"Ik ben veel dingen, luidruchtig enzo maar ik ben zeker niet dom in godsnaam", aldus Roseanne. "Ik zou nooit met opzet donkere personen zwartmaken door te zeggen dat ze een aap zijn. Ik zou dat nooit doen en ik heb dat ook niet gedaan."

Volgens Roseanne was haar 'rascismetweet' over Valerie Jarrett, die als adviseur voor voormalig president Barack Obama werkte, niet gemeend en al helemaal niet antisemitisch of racistisch bedoeld. In de gewraakte tweet noemde de comédienne de afro-Amerikaanse moslima Jarrett de baby van de Moslim Broederschap en Planet Of The Apes. Roseannes tweet over Jarrett maakte veel los. Zender ABC besloot direct te stoppen met de reboot van Roseanne, de televisieserie waarin de comédienne de hoofdrol vertolkte.