VIDEO. Rihanna zet het op een zuipen met talkshowhost Seth Meyers TK

22 juni 2019

17u30

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse talkshowhost Seth Meyers is dit weekend viraal gegaan met een video waarin hij samen met zangeres Rihanna dronken wordt. Het fragment is afkomstig uit de ‘Late Night’-uitzending van donderdagavond en laat zien hoe Seth en Rihanna aan elkaar gewaagd zijn als het aankomt op het drinken van shotjes.

Het onderdeel ‘Day Drinking’, waarin zo veel mogelijk wordt gedronken, maakt al langer deel uit van Seths programma. In eerste instantie wist hij alleen zijn familie te strikken, maar inmiddels durfden ook al een aantal beroemdheden het aan, waaronder Kelly Clarkson en Ina Garten. Met Rihanna haalde de talkshowhost echter een megaster in huis.

Seth en Rihanna werken eerst een biertje weg, waarna de presentator allerlei cocktails voor de zangeres maakt. Vervolgens kunnen drankspelletjes niet achterblijven en vragen Rihanna en Seth elkaar onder invloed om advies. Aan het slot krijgt Seth een makeover van Rihanna.

In gesprek met Variety vertelt Seth dat de opnames in het geheel zo'n 2,5 tot 3 uur duurden. "Rihanna is in het echt net zo leuk als op camera. Ze heeft geen aan- of uitknop", aldus de presentator, die graag nog eens een beroemde gast uitnodigt voor een middagje drinken. "Al denk ik dat ik deze nog wel een tijdje wil koesteren. Ik wil niet dat Rih denkt dat ik meteen naar de volgende wil.”