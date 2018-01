VIDEO: Rapper Boef valt dronken man lastig op beruchte 'kech'-avond TDS

15u36

Bron: Kameraki 298 RV Celebrities Boef heeft alweer één en ander uit te leggen. In volle commotie over zijn 'hoeren'-uitspraak, duikt nu nog een filmpje op dat hem in nauwe schoentjes brengt. Op de beelden - die nota bene ook op oudejaarsavond werden gemaakt - valt hij een dronken man lastig.

Sofiane Boussaadi, zoals Boef echt heet, heeft zich op oudejaarsavond niet van zijn beste kant laten zien toen hij drie hulpvaardige meiden die hem een lift gaven hoeren noemde op Snapchat. Het bleek die avond echter niet zijn enige wapenfeit te zijn: want in een recent opgedoken filmpje zien we hoe hij die nacht een dronken man lastigvalt op straat.

Normaal doen

"Kijk eens wie ik hier tegenkom: mister rock & roll himself", schoffeert Boef de dronken man. Die raadt hem aan "effe normaal te doen", maar daar heeft Boef duidelijk geen zin in. "Zoek je kut of wil je kut? Hoeren, neuken, nooit meer", kraamt Boef uit.

De dronken man vraagt daarop: "Wil je neuken?" Waarop Boef schokkend genoeg vraagt of de dronkaard "geen zusje heeft" voor hem. "Die man is helemaal droeloe (ladderzat, red.)", besluit Boef.

De verontwaardigde reacties lieten niet lang op zich wachten: "Het is zo verschrikkelijk makkelijk om mensen te kleineren. Laten we nu met z’n allen Boef eens gaan kleineren", schrijft iemand. Of ook: "Wat een ontzettend provocerend en naar gedrag, klein kind is het nog"