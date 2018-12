VIDEO. Popster Miley Cyrus is getrouwd Bekendgemaakt via Instagram DVDE

27 december 2018

09u53

Bron: AP 0

Popster Miley Cyrus is getrouwd met Liam Hemsworth. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram. Miley en Liam leerden elkaar kennen in 2009 tijdens filmopnames en verloofden zich vier jaar later. Dat huwelijk ging echter niet door en het stel ging even uit elkaar. Ze vonden elkaar terug en gaven afgelopen maandag hun jawoord.