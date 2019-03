VIDEO. Ook hulplijn voor pedofielen kreeg extra oproepen na uitzending ‘Leaving Neverland’ sam

09 maart 2019

20u37

Bron: VTM Nieuws 4

‘Stop it Now’ kreeg extra vragen na de uitzending van ‘Leaving Neverland’, de documentaire waarin twee mannen getuigen over hoe ze als kind seksueel werden misbruikt door popster Michael Jackson. ‘Stop it Now’ is een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens én hun omgeving. Sinds de oprichting, bijna twee jaar geleden, kwamen al 813 oproepen binnen.

Ook Tele-onthaal kreeg meer oproepen na de uitzending.:

