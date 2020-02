Video onthult: huis van Epstein hing vol met naaktfoto’s BDB

03 februari 2020

12u00

Bron: The Mirror/Telegraaf 0 Celebrities Het huis van de voor kindermisbruik en mensenhandel veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein hing vol met foto’s van naakte - soms heel erg jonge - meisjes. Dat blijkt uit een video in handen van The Mirror. De krant wist de beelden van een inval door de politie in z'n villa te bemachtigen.

De video werd gemaakt in 2005 in het huis van de miljardair in Palm Beach, Florida. De politie was toen bezig met een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Op de beelden is te zien dat er op bijna elke plek van het huis fotoportretten of schilderijen terug te vinden zijn van naakte of schaars geklede meisjes. Die hingen doorheen het hele huis en waren dus duidelijk zichtbaar voor bezoek.

Op één van de foto’s zou zelfs een meisje van zo’n zes jaar oud staan, voorovergebogen met haar blote billen naar de camera. Op de andere beelden staan onder meer een volledig naakte vrouw op het strand, een tiener in een kleine zwarte bikini, drie naakte meisjes die samen poseren en Epstein samen met een topless vrouw. Ook Ghislaine Maxwell, die als sleutelfiguur binnen Epsteins misbruiknetwerk wordt beschouwd, staat op verschillende kiekjes.

Geen bewijsmateriaal

Merkwaardig is dat geen van de foto’s, schilderijen of sculpturen als bewijsmateriaal opgenomen of genoemd is tijdens de rechtszaak van de man in 2006 voor het misbruik van minderjarige meisjes. In 2008 sloot Epstein dan ook een deal met de aanklagers en werd hij uiteindelijk veroordeeld tot slechts dertien maanden gevangenschap die hij dan ook nog eens onder huisarrest mocht uitzitten.

Zodra Epstein weer een vrij man was, zou hij meteen weer gestart zijn met het misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd vorig jaar in juli gearresteerd. De miljardair pleitte onschuldig en ontnam zichzelf het leven in afwachting van zijn proces.

De laatste maanden ligt ook prins Andrew onder vuur door zijn vriendschap met de miljardair. Hoewel de zoon van koningin Elizabeth iedere betrokkenheid bij de wanpraktijken van Epstein ontkent, wordt hij er door verschillende vrouwen van beschuldigd wel degelijk op de hoogte te zijn geweest. Slachtoffer Virginia Giuffre zegt zelfs dat zij seks heeft moeten hebben met Andrew, toen zij slechts 17 jaar oud was.