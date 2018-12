VIDEO. Offset onderbreekt optreden van Cardi B om haar terug te winnen TK

17 december 2018

Bron: ANP 0 Celebrities Begin deze maand maakte rapster Cardi B (26) bekend dat ze een punt heeft gezet achter haar relatie met Offset (27), met wie ze een vijf maanden oude dochter Kulture heeft. Belcalis Marlenis Almanzar, zoals Cardi eigenlijk heet, zette hem aan de deur nadat bleek dat hij haar bedrogen had. De man heeft daar duidelijk spijt van, want hij onderbrak dit weekend een optreden van de rapster om zich te verontschuldigen.

Op het Rolling Loud Festival in LA onderbrak Offset het optreden van Cardi B. Hij kwam het podium oplopen met een spandoek met daarop de woorden ‘take me back Cardi’ en had een gigantische bos bloemen bij. Hij verontschuldigde zich terwijl de hele zaal meeluisterde. “Ik wilde gewoon persoonlijk zeggen dat het me spijt. Wat ik ook moet doen om duidelijk te maken dat ik van je hou”, klonk het. Het was overigens niet de eerste keer dat de man ‘sorry’ zei, want een paar uur daarvoor had hij op Instagram al laten weten dat hij zijn vrouw heel hard mist en dat hij spijt heeft van zijn misstap.

De ‘romantische’ actie werd echter op dovemansoren onthaald. Cardi keek allerminst gelukkig - er kon zelfs geen glimlach vanaf. Toen Offset haar wilde vastnemen, trok ze zich ook weg. Nadat ze enkele woorden tegen elkaar fluisterden, droop de man teleurgesteld af met zijn spandoek.

“Hij blijft familie”

Cardi B nam het achteraf wel op voor haar ex. Ze wil dat mensen stoppen met hem online te beledigen. De rapster waarschuwde voor de gevolgen van online pesten en verwees daarbij ook naar Pete Davidson, die een dag eerder nog suïcidale tweets de wereld instuurde omdat hij er niet meer tegen kan dat mensen hem dagelijks op sociale media beledigen na zijn breuk met Ariana Grande.

Cardi zei in een video op Instagram dat ze niet wil dat mensen namens haar uithalen naar Offset. Ondanks hun privéproblemen en de vermeende ontrouw van haar man voelt ze zich niet beter wanneer mensen op sociale media Offset pesten of beledigen. “Uiteindelijk blijft hij familie”, legt de rapster uit.

Ze benadrukt dat dit niet betekent dat ze teruggaat naar Offset. “Ik heb gewoon tijd nodig zodat we het eens kunnen worden. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik weet het niet. Maar ik voel er niet beter door wanneer jullie achter de vader van mijn kind aan gaan.”