VIDEO: "Miss België is niet gewoon een mooie lach, maar een missie die je moet vervullen": finalistes Alexia en Britany stellen zich voor in bikinishoot sam

Alexia Coussement weet dat haar diploma geschiedenis uitstekend van pas gaat komen om ons land te vertegenwoordigen als Miss België. Juriste Britany Thiry is ook al afgestudeerd en wil zich verder specialiseren in arbeidsrecht. Miss België is voor haar "niet gewoon een mooie lach, maar een missie die je moet vervullen".

De slotshow is op 13 januari te zien op Fox en exclusief online via HLN.be!